Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar

İşte 41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor

Davutoğlu, bir vekilini daha AK Parti'ye kaptırıyor

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Bin 408 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Bin 408 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 14 bin 408 adet sentetik ecza hap ile 140 gram bonzai ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin 408 adet sentetik ecza hap ile 140 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik İlkadım ve Canik ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 14 bin 408 adet sentetik ecza hap ile 140 gram bonzai ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.