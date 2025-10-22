Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kavak ilçesinde bir şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 78 gram kubar esrar, 2 adet iklimlendirme sistemi, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - SAMSUN