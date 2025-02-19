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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesinde Y.Ş., F.Ş., R.Ö. ve C.Ç. (40) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Şahısların evlerinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin, 120 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 22 bin 900 TL, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet 7,65 mm tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 94 adet tabanca fişeği ve 9 tabanca parçası ele geçirildi. Olayla ilgili C.Ç. gözaltına alındı. İnceleme devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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