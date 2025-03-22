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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: Metamfetamin ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: Metamfetamin ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'un Havza ilçesinde bir araçta narkotik köpeği Tony'nin tepkisi üzerine yapılan aramada 173 gram metamfetamin bulundu. Ayrıca İlkadım ilçesinde yapılan operasyonlarda toplam 665 adet sentetik ecza hap ile diğer uyuşturucular ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Havza ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeği Tony'nin tepkileri üzerine, araçta uyuşturucu madde bulundu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla kararlı mücadelelerini aralıksız sürdürüyor. Havza ilçesinde gerçekleştirilen durdurulan bir araçta yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği Tony'nin tepki vermesi üzerine detaylı inceleme gerçekleştirildi. Araçta bulunan A.Ç. (30) isimli şahsa ait olduğu değerlendirilen 173 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun sevkiyat amacıyla taşındığı yönünde bulgular elde edilirken, A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Sentetik ecza ve metamfetamin ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. İlkadım'da Y.G.(35) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda toplam 665 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. S.D. (29) isimli şahsın ise adresine de operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 181 adet sentetik ecza, 0,11 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında, olaylarla ilgili adli sürecin sürdüğü belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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