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Samsun'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekipleri, 25 yaşındaki B.U.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti ve işyerinde 655 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.

Samsun'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu B.U.K.(25) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın işyerinde yapılan aramada 655 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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