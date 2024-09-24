Samsun'da Üniversite Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi Verildi

Samsun'da polis tarafından üniversite öğrencilerine "Güvenlik ve Farkındalık Eğitimi" verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda dolandırıcılık, hırsızlık, sosyal medya, yasa dışı yayınlar, siber zorbalık, terör örgütünün eleman kazanma yöntemleri, uyuşturucu bağımlılığı, UYUMA ve 112 Acil Çağrı Merkezine yapılacak olan ihbarların suç ve suçlularla mücadelemizdeki öneminin vurgulanması ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim verildi. Bugün Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Canik Kampüsü 100. Yıl Konferans Salonu'nda ve 19 Mayıs İlçesi Ballıca Kampüsü Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda, 19 Mayıs İlçesi Ballıca Kampüsü Nuri Demirağ Konferans Salonunda stant açıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler dağıtıldı ve 1100 öğrenci yüz yüze bilgilendirildi. - SAMSUN