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Samsun'da Üniversite Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi Verildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine dolandırıcılık, hırsızlık ve siber zorbalık gibi konularda farkındalık yaratmak amacıyla 'Güvenlik ve Farkındalık Eğitimi' düzenledi. Etkinlikte 1100 öğrenci bilgilendirildi.

Samsun'da polis tarafından üniversite öğrencilerine "Güvenlik ve Farkındalık Eğitimi" verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda dolandırıcılık, hırsızlık, sosyal medya, yasa dışı yayınlar, siber zorbalık, terör örgütünün eleman kazanma yöntemleri, uyuşturucu bağımlılığı, UYUMA ve 112 Acil Çağrı Merkezine yapılacak olan ihbarların suç ve suçlularla mücadelemizdeki öneminin vurgulanması ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim verildi. Bugün Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Canik Kampüsü 100. Yıl Konferans Salonu'nda ve 19 Mayıs İlçesi Ballıca Kampüsü Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda, 19 Mayıs İlçesi Ballıca Kampüsü Nuri Demirağ Konferans Salonunda stant açıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler dağıtıldı ve 1100 öğrenci yüz yüze bilgilendirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

samsun

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