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Samsun'da Türkmen Öğrenci Genç Kız Evinde Ölü Bulundu

Samsun'da Türkmen Öğrenci Genç Kız Evinde Ölü Bulundu
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Samsun'un Atakum ilçesinde, Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Ayna Utamysheva'nın evinde tülbentle asılı halde ölü olarak bulunması olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Samsun'da Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi genç kız, evinde tülbentle asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sınıf öğretmenliği mezunu ve biyoloji bölümü 1. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Ayna Utamysheva'dan (28) haber alamayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Tek başına yaşayan Utamysheva'nın evine itfaiye yardımıyla balkon penceresinden giren polis, genç kızı tülbentle doğalgaz borusuna asılı halde ölü buldu.

Türkmen öğrencinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Genç kızın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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