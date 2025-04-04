Samsun'da Tüfekle İş Yerine Saldıran Şahıs Yakalandı

Samsun'da tüfekle iş yerini kurşunladığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, gece saatlerinde İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'ndeki kamyon garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi iş yerine pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası şahıs kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan takip sonucu olayla ilgili Z.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. - SAMSUN