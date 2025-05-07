Samsun'da Tüfekle Ev Kurşunlayan 2 Çocuk Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle bir eve saldırı düzenleyen 16 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayda saldırganların evden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.
Samsun'da tüfekle ev kurşunlayan 2 çocuk, polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.'ye ait eve pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı düzenledikleri tespit edilen S.K.(16) ve Y.Y.B.'yi (15) yakalayarak gözaltına aldı. 2 çocuk bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa