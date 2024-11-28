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Samsun'da Trans Bireyi Darp Eden Kişi Tutuklandı

Samsun'da Trans Bireyi Darp Eden Kişi Tutuklandı
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Samsun'da, trans birey G.K.'yi darp ederek takılarını gasp ettiği iddia edilen O.S., mahkemece tutuklandı. Olayın ardından polis, güvenlik kamerası kayıtlarıyla O.S.'yi tespit etti.

Samsun'da gece karşılaştığı ve erkekliğiyle alay ettiğini ileri sürdüğü trans bireyi darp ederek takılarını gasp ettiği iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde yaklaşık 2 ay önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trans birey G.K., geceleyin bir kişinin kendisini darp ederek yaralayıp üzerindeki takıları gasp ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak darp olayını bir nakliyat şirketinde hamal olarak çalışan O.S.'nin (29) gerçekleştirdiğini tespit etti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gazi Polis Merkezine teslim edilen O.S. gasp suçlamasını kabul etmeyerek, "Trans birey ile gece sokakta karşılaştım. Bana ilişki teklif etti. Ben de kabul etmeyince erkekliğimle alay etti. Ben de kendisini darp ettim. Ancak hiçbir şeyini almadım" dedi.

Samsun Adliyesine sevk edilen O.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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