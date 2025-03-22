Samsun'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 76 yaşındaki Turgut K., direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle yol kenarına düştü. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut K. (76) idaresindeki 05 ACJ 625 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına düştü. Kazada arka kısmı havaya kalkan otomobilin sürücüsü Turgut K. yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa