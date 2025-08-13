Samsun'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Demircioğlu idaresindeki 55 APA 529 motosiklet ile Turgay Şahin yönetimindeki 34 SC 1212 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN