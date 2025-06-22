Samsun'da Trafik Kazası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'da Trafik Kazası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Osman Kısa, hastanede hayatını kaybetti. Kazada dört kişi yaralandı ve soruşturma sürüyor.

Samsun'da meydana gelen kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Ladik Taşova yolu üzerinde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Kısa (25) idaresindeki 55 AGM 051 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, araç sürücüsü Ümit Kısa ile Osman Kısa (18), Miraç Kısa (14) ve Ömer Kısa (27) yaralandılar. Yaralılar ambulanslarla Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Osman Kısa ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Osman Kısa yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede dün akşam saat 21.15 sıralarında hayatını kaybetti. Kısa'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Yaşam savaşını kaybeden Candan'ın son sözleri ortaya çıktı
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak

Kavurucu sıcaklar geliyor! Termometreler zirve yapacak
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.