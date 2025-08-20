Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 73. kilometresi Evci mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Y. (33) idaresindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki Ahmet Özdemir'in şoförlüğünü yaptığı 04 D 6425 çekici ve 33 ACH 862 dorse plakalı tıra arkadan çarparak altına girdi.

1 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Okan Yağcı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Yusuf Y. ile Nimet Ceniklioğlu (36) ve A.C. (7) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Y. ile Nimet Ceniklioğlu'nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. - SAMSUN

