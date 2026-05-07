Tır üzerinde önlem alınmadan taşınan beton borular tehlike oluşturdu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir tır tarafından beton boruların gerekli önlemler alınmadan taşınması, diğer sürücülerin tepkisine yol açtı.

Samsun'da bir tır sürücüsünün dorsesine çok sayıda beton boru yüklediği, ancak bu boruların muhtemel bir durumda yola savrulmaması için gerekli hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı görüldü. Diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde, tırın Ankara Yolu üzerinden Samsun'a giriş yaptığı sırada bu şekilde önlemsiz ilerlemesi tepki topladı.

Görüntüleri çeken vatandaşların da tepki gösterdiği olayda, tırın trafikte bir süre boyunca tehlikeli şekilde seyrini sürdürdüğü anlar yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı