Sokak köpeklerinin dehşeti kamerada: Teravih dönüşü yaşlı kadına saldırdılar

Samsun'da teravih namazından evine dönen 65 yaşındaki kadın, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Olgun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Melahat Ç., camide kıldığı teravih namazının ardından evine gitmek üzere yürüdüğü sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panik içinde kaçmaya çalışan yaşlı kadın dengesini kaybederek yere düştü. Dizlerinden yaralanan Melahat Ç. canını zor kurtardı.

Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sokak köpeklerinin yaşlı kadının etrafını sardığı ve kadının kaçmaya çalışırken yere düştüğü anlar yer aldı.

Mahalle sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin sayısının arttığını ve özellikle gece saatlerinde vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı