Haberler

Sokak köpeklerinin dehşeti kamerada: Teravih dönüşü yaşlı kadına saldırdılar

Sokak köpeklerinin dehşeti kamerada: Teravih dönüşü yaşlı kadına saldırdılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde teravih namazından dönen 65 yaşındaki bir kadın, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yaşlı kadın kaçmaya çalışırken dengesini kaybedip yere düştü. Mahalle sakinleri, köpeklerin sayısının artmasından endişeli.

Samsun'da teravih namazından evine dönen 65 yaşındaki kadın, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Olgun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Melahat Ç., camide kıldığı teravih namazının ardından evine gitmek üzere yürüdüğü sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panik içinde kaçmaya çalışan yaşlı kadın dengesini kaybederek yere düştü. Dizlerinden yaralanan Melahat Ç. canını zor kurtardı.

Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sokak köpeklerinin yaşlı kadının etrafını sardığı ve kadının kaçmaya çalışırken yere düştüğü anlar yer aldı.

Mahalle sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin sayısının arttığını ve özellikle gece saatlerinde vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlamalar

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne 'siyah sancak' çekildi

İran'dan tüm dünyaya mesaj! Siyah sancak göndere çekildi
İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi

30 bombayla vurulan Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Belçika, ABD-İsrail saldırılarının ardından gelen İran'ın misillemelerini kınadı

Belçika, ABD-İsrail saldırılarının ardından gelen İran'ın misillemelerini kınadı
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı

Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı