Tefecilik operasyonunda 1 tutuklama

Samsun'da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi savcı tarafından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik" suçuna yönelik Atakum ve İlkadım ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan arama ve yakalama çalışmalarında 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 ruhsatsız tüfek, 54 tabanca fişeği, 18 av fişeği, borçlulara ait alacak kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen ajanda ve not kağıtları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili S.T., B.A.P. ile D.Ş. adlı kadın gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.T. ile D.Ş. adlı kadın savcı tarafından serbest bırakılırken, B.A.P. ise nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı