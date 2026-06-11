Haberler

Tefecilik operasyonunda 1 tutuklama

Tefecilik operasyonunda 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklanırken, 2 kişi savcı tarafından serbest bırakıldı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve alacak kayıtları ele geçirildi.

Samsun'da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi savcı tarafından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik" suçuna yönelik Atakum ve İlkadım ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan arama ve yakalama çalışmalarında 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 ruhsatsız tüfek, 54 tabanca fişeği, 18 av fişeği, borçlulara ait alacak kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen ajanda ve not kağıtları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili S.T., B.A.P. ile D.Ş. adlı kadın gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.T. ile D.Ş. adlı kadın savcı tarafından serbest bırakılırken, B.A.P. ise nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi

Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu

Sınır tanımayan aşk! Ünlü şarkıcıya herkesin içinde bunu yaptı

Otokoç'a silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Saldırı anını kayda almışlar

Otokoç'a saldırıda yeni gelişme
İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı

Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
İsmail Yüksek'ten imza isyanı: Ben anlamıyorum

Sıcaklar İsmail'i fena çıldırtmış: Ben anlamıyorum
Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı

Türkiye'ye dönüyorlar! İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında

Soruşturma Ankara'ya uzandı! Vekil babasının evinde yakalandı