Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu 47 adet sikke ve tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba JASAT ve Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ordu'dan Samsun'a gelen bir aracı Çarşamba ilçesinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 47 adet sikke ve 2 adet tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN