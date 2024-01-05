Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kültürel varlıkların yurt dışına kaçırılması veya ülke içinde yasa dışı yollardan satışını yapmak isteyen şahıslar yönelik yaptığı operasyonda 6 adet sikke ve 1 tarihi eser olduğu değerlendirilen kül tablası ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, alınan istihbarat doğrultusunda tarihi eser kaçakçılığı yaparak kültürel varlıkların yurt dışına kaçırılması veya ülke içinde yasa dışı yollardan satışını yapmak isteyen şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bir ikamette düzenlenen operasyonda 6 adet sikke, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kül tablası, 38 adet tabanca fişeği, 32 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pet şişe içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı, yaklaşık 5 gr esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan bir şüpheli ise alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN