Samsun'da Taksici, 3 Kaçak Göçmen İle Tutuklandı

Samsun'da aracıyla 3 kaçak Afgan göçmeni Ankara'dan Rize'ye götüren taksici Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da taksicilik yapan K.H., Ankara'dan 3'ü kaçak göçmen olmak üzere 4 Afgan uyruklu şahsı aracına alarak çay toplamaları için Rize'ye götürmek üzere yola çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, taksiyi Samsun'da durdurup içindeki kaçak göçmenleri yakaladı. 3 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatıldı. Taksi şoförü K.Y. ile araçta bulunan ve oturma izni olan Afgan uyruklu K.M. "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.M. ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı. K.M. hakkında suça karıştığı gerekçesiyle sınır dışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN