Samsun'da SUV Araç Mert Irmağı'na Düşüp Suya Gömüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde dönüş yapmak isteyen SUV tipi araç Mert Irmağı'na düştü. Araçta bulunan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde, Mert Irmağı kenarında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 ABZ 485 plakalı Nissan Juke marka SUV tipi otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada karşısına Mert Irmağı'nda sürdürülen ıslah çalışmaları kapsamında yer alan iş makineleri ve şantiye alanı çıktı. Aynı yoldan geri dönmeye çalışan kadın sürücü, dönüş esnasında direksiyon hakimiyetini kaybedince araç suya düştü.

Araçta bulunan 3 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla suya gömülen araçtan çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından olay yerine çağrılan çekici, suya düşen aracı ırmaktan çıkardı.

O anlar kamerada

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, SUV aracın dönüş yapmaya çalıştığı sırada bir anda yönünü kaybederek hızla ırmağa doğru ilerlediği ve suya düştüğü anlar yer aldı. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların hemen olay yerine koşarak müdahale ettiği de görüldü. - SAMSUN