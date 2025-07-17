Samsun'da Sulama Kanalında Bulunan Kadın Cesedi Derya Demirtaş'a Ait

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalında bulunan kadın cesedinin 48 yaşındaki Derya Demirtaş'a ait olduğu belirlendi. Kadının kimliği, babasının teşhisiyle kesinlik kazandı.

Olay, sabah saatlerinde Kızılırmak Seddesi üzerinde, Millet Bahçesi çalışmalarının sürdüğü alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede çalışan bir işçi, sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada cesedin Derya Demirtaş'a (48) ait olduğu ortaya çıktı. Ailesinin geçen salı günü kayıp başvurusunda bulunduğu, babasının da morgda cesedi teşhis ederek kızına ait olduğunu doğruladığı öğrenildi. - SAMSUN