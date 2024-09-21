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Samsun'da SRC Sınavına 'Joker' Operasyonu: 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

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Samsun'da ticari maksatla araç kullanma sınavında başkasının yerine sınava giren 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 'Joker' olarak adlandırılan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da SRC sınavına "Joker" operasyonu: 4 kişi suçüstü yakalandı

SAMSUN - Samsun'da ticari maksatla araç kullanma sınavına "Joker" diye tabir edilen başkasının yerine sınava giren 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ticari maksatla araç kullanma sınavında, farklı bir ilden gelerek başkalarının yerine sınava giren ve "Joker" olarak tabir edilen 4 kişi, sınav esnasında polis tarafından suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan A.P.ve A.T isimli şahıslar hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri hakkında kanuna muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da SRC Sınavına 'Joker' Operasyonu: 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Samsun Eğitim Polis Joker

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