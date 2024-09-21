Samsun'da SRC sınavına "Joker" operasyonu: 4 kişi suçüstü yakalandı

SAMSUN - Samsun'da ticari maksatla araç kullanma sınavına "Joker" diye tabir edilen başkasının yerine sınava giren 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ticari maksatla araç kullanma sınavında, farklı bir ilden gelerek başkalarının yerine sınava giren ve "Joker" olarak tabir edilen 4 kişi, sınav esnasında polis tarafından suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan A.P.ve A.T isimli şahıslar hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri hakkında kanuna muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.