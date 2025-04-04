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Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Genç Yaralandı

Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Genç Yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde dolmuş bekleyen 25 yaşındaki bir genç, iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Olayın ardından saldırganlar kaçtı, polis soruşturma başlattı.

Samsun'da işe gitmek için evinin önünde dolmuş bekleyen genç, 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, brandacıda çalışan S.K.(25) işe gitmek için evinin önünde dolmuş beklerken E.K. ve S.T.'nin silahlı saldırısına uğradı. Her iki ayağından vurulan S.K. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar E.K. ve S.T. olaydan sonra kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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