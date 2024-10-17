Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında silah ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu A.Ç. (64) ve M.Ç. (52) isimli şahısların silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 205 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. Tahkikat devam ediyor. - SAMSUN