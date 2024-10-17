Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında silah ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu A.Ç. (64) ve M.Ç. (52) isimli şahısların silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 205 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. Tahkikat devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Salıpazarı Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa samsun Hukuk Suç

Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem

Türkiye beşik gibi! Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.