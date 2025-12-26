Haberler

Samsun'da sahile vuran sandık incelemeye alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde, sahilde bulunan bir sandık polis tarafından incelemeye alındı. Sandık üzerinde Rusça yazılar tespit edildi ve tedbir amaçlı muhafaza altına alındı.

Samsun'da sahile vuran bir sandık, polis ekiplerince incelemeye alındı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi İncesu mevkisinde sahilde görülen sandık vatandaşlar tarafından yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sandık üzerinde iddiaya göre Rusça yazılar bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine sandık, tedbir amaçlı olarak muhafaza altına alındı.

Şüpheli sandık, gerekli kontrollerin yapılması için polis merkezine götürüldü. Sandığın içeriğinin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

