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Devlet hastanesinde görevli 2 kadın eve çağırdıkları kişiyi gasp ve darptan tutuklandı

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Samsun'da devlet hastanesinde görevli iki kadın, evlerine çağırdıkları şahsı darp ve gasp ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Kadınlar, suçlamaları reddedip borç para aldıklarını savundu.

Samsun'da iki sağlık çalışanı kadın, evlerine çağırdıkları şahsı 'darp ve gasp' ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Cezaevine gönderilen kadınlar savunmalarında borç para aldıklarını söyledi.

EVDE ALIKOYUP YÜKLÜ MİKTARDA PARAYI EFT YAPTIRDI

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iddiaya göre, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde memur olarak çalışan F.A.(26) ve Gazi Devlet Hastanesinde memur olarak görev yapan Ö.K.(29) adlı kadınlar, evlerine davet ettikleri tanımadıkları M.C.U. adlı şahsı alıkoyup darp ederek banka hesabındaki yüklü miktardaki parayı kendi hesaplarına EFT yaptırdı. Ayrıca kadınların banka kartı ile de şahsın hesabından para çektikleri ileri sürüldü. M.C.U., polise şikayette bulundu.

"BORÇ PARA ALDIK"

Eşlerinden boşanmış olduğu öğrenilen birer çocuk annesi iki kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadınlar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip borç para aldıklarını savundular.

TUTUKLANDILAR

"Gasp, alıkoyma ve kasten yaralama" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edilen F.A. ve Ö.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Cezaevi Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

İlyas Özel:

para para paraaaa varlığın bir dert yokluğun yara ????????

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