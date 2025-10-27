Samsun'da Pompalı Tüfekle Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Samsun'da pompalı tüfekle silahlı saldırıda biri yoldan geçen olmak üzere iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Selvi Sokak'ta saat 21.20 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz siyah giyimli bir saldırganın pompalı tüfekle ateş açması sonucu çevrede korku dolu anlar yaşandı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan 24 yaşındaki Mertcan B., sol kol, sol bacak ve sol kalçasından yaralandı. Yaralı genç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sırasında yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği Rasim K. (58) ise sol kolundan yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yatalı şahıs, tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırıda, Mertcan B.nin indiği otomobilin yanı sıra bir manava ait hafif ticari araç, manavın duvarı ve tezgahı ile çevredeki bir evin camına da saçmalar isabet etti. Silahlı saldırının ardından saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - SAMSUN