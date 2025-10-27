Haberler

Samsun'da Pompalı Tüfekle Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Samsun'da Pompalı Tüfekle Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda biri yoldan geçen iki kişi yaralandı. Kimliği belirsiz bir saldırgan pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis geniş çaplı bir av başlattı.

Samsun'da pompalı tüfekle silahlı saldırıda biri yoldan geçen olmak üzere iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Selvi Sokak'ta saat 21.20 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz siyah giyimli bir saldırganın pompalı tüfekle ateş açması sonucu çevrede korku dolu anlar yaşandı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan 24 yaşındaki Mertcan B., sol kol, sol bacak ve sol kalçasından yaralandı. Yaralı genç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sırasında yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği Rasim K. (58) ise sol kolundan yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yatalı şahıs, tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırıda, Mertcan B.nin indiği otomobilin yanı sıra bir manava ait hafif ticari araç, manavın duvarı ve tezgahı ile çevredeki bir evin camına da saçmalar isabet etti. Silahlı saldırının ardından saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki olaylı seçimde kazanan AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu

Bayrampaşa'daki olaylı seçimde kazanan dördüncü turda belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avlanmak isterken oğlunu öldürdü

Avlanmak isterken oğlunu öldürdü
Son 3 maçta kazanamayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i farka koştu

3 haftadır topa tutuluyordu! Küllerinden yeniden doğdu
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu

Elleri arkada geldi, silahını çekip çay ocağını kana buladı
Avlanmak isterken oğlunu öldürdü

Avlanmak isterken oğlunu öldürdü
Abraham'ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Beşiktaş, Kasımpaşa'da puan bıraktı

Kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Fenerbahçe maçı öncesi şok
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Tarihi El Clasico Real Madrid'in

1 penaltı, 3 gol iptal! İşte tarihi El Clasico'da kazanan
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama
Acun Ilıcalı'nın 2 takımı da hedefe doğru ilerliyor

Fenerbahçe'den ayrılmak ona yaradı! Takımları dur durak bilmiyor
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak

Bu sözleri olay çıkartır: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.