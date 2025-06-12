Samsun'da Piknik Masası Çalan Hırsız Tutuklandı

Samsun'da sitenin bahçesinden piknik masası çalan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da bir sitenin bahçesinden piknik masası çalan şahıs, polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesinden yaklaşık 15 bin TL değerindeki piknik masasının çalınması üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Yapılan araştırmalarda hırsızlık olayının K.K.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi. K.K, İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan masa bulunarak site yetkililerine teslim edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan K.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.