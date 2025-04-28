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Samsun'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Samsun'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu takla atması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla atması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Çetinkaya bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan İ.Ş. yönetimindeki 34 VK 9155 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, takla atarak buğday tarlasına devrildi. Kazada araçta bulunan E.Ç. (28) ve 1 yaşındaki A.I.Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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