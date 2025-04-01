Samsun'da Otomobil Kazasında 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde virajı alamayan otomobil sürücüsünün duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kızılırmak Nehri secde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak köprüsü istikametine seyir halinde olan A.E. (24) idaresindeki 34 KIA 768 plakalı otomobil, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek sedde duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.E. ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.A. (29) ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN