Samsun'da Otomobil Kazasında 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden otomobil köprüden düşerek kazaya neden oldu. Kazada 12 yaşındaki Hasan Emre D. hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp köprüden yuvarlandığı kazada 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Kuşkayası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.(30) idaresindeki GM-514-MZ yabancı plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köprü üzerinden aşağı düştü. Kazada, ağır yaralanan 12 yaşındaki Hasan Emre D. ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Araç sürücüsü M.S. ile S.D. (10) ve N.D. (13) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hasan Emre D'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
