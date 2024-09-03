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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Mert Ç. idaresindeki 57 ABV 960 plakalı otomobil ile Orhan T. yönetimindeki 55 AUT 18 motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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