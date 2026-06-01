Haberler

Okul çevreleri ve servis araçlarına sıkı denetim

Okul çevreleri ve servis araçlarına sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da öğrenci güvenliği için 72 ekip ve 184 personelle okul çevreleri, parklar, metruk yapılar ve servis araçları denetlendi. Güvenlik tedbirleri eğitim yılı boyunca sürecek.

Samsun'da öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde 72 ekip ve 184 personel görev aldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, eğitim kurumlarında huzur ve güven ortamının korunması ve okul çevrelerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla il genelinde eş zamanlı denetim uygulaması gerçekleştirildi. Okul çevreleri ile öğrenci servis araçlarına yönelik planlanan uygulama kapsamında 36 farklı bölgede, 72 ekip ve 184 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.

Denetimlerde okul çevreleri, park ve bahçeler, metruk yapılar, internet kafeler, oyun salonları, kafeteryalar ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlar titizlikle kontrol edilirken, okul servis araçlarının mevzuata uygunluğu da denetlendi. Eğitim kurumlarının giriş ve çıkış saatlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak öğrencilerin güvenli şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için sahada etkin çalışmalar yürütüldü. Uygulama kapsamında okul yöneticileri ve idarecileriyle de görüşülerek okul çevrelerinde karşılaşılan güvenlik konuları değerlendirildi. Alınan tedbirler hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında yetişmeleri amacıyla okul çevrelerine yönelik denetim ve kontrollerin önleyici kolluk hizmetleri kapsamında kararlılıkla sürdürüleceğini, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulamaların eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı

CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama

TBMM'de Özgür Özel'e izin çıkacak mı? Kurtulmuş'tan net açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı
Otomobilin çarptığı çocuk öldü, durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü darp edildi

Hastaneye gider gitmez, tekme tokat saldırmaya başladılar
Taraftarlara fırlattığı top polis memuruna isabet edince bakın ne yaptı

Taraftarlara fırlattığı top hiç olmaması gereken kişiye isabet etti
Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Akaryakıta 3 indirim birden

Uzun süredir böylesi görülmemişti! 3 indirim birden geliyor
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor