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Samsun'da Narko Alan Uygulamalarında Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Samsun'da Narko Alan Uygulamalarında Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda ruhsatsız bir tabanca ve bir radar tespit cihazı dahil olmak üzere birçok yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Samsun'da narko alan uygulamalarında ruhsatsız tabanca ve radar cihazı ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği planlı ve şok narko alan uygulamalarında 5 araçta yapılan aramalarda çeşitli yasa dışı silahlar ve bir radar tespit cihazı ele geçirildi. Aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 62 adet kurusıkı fişeği, 1 adet radar tespit cihazı, 1 adet bıçak bulundu.

Emniyet güçleri, suç ve suç unsurlarına karşı etkin operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü samsun

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