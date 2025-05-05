Samsun'da Motosikletli Şahin Timleri Eğitim Kursu Denetlendi

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde devam eden motosikletli şahin timleri eğitim kursunu yerinde denetleyerek kursiyer personelle bir araya geldi.

Karayolu Trafik Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, 21 personelin katılımıyla süren eğitim faaliyetlerini inceleyen İl Emniyet Müdürü Arıbaş, kurs kapsamında verilen teorik ve pratik eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Arıbaş, motosikletli ekiplerin trafik güvenliğinde etkin rol üstlendiğini vurguladı.

Trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çeken Arıbaş, "Trafikte görünürlüğü ve hareket kabiliyeti yüksek motosikletli ekiplerimiz, trafik denetimlerinde etkin görev alacak. Bu kursu başarıyla tamamlayan personelimizle sahada daha güçlü olacağız" dedi.

Kurs kapsamında personele motosiklet hakimiyeti, güvenli sürüş teknikleri ve görev esnasında karşılaşılabilecek muhtemel durumlara yönelik uygulamalı eğitimler veriliyor.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. - SAMSUN