Haberler

Samsun’da motosiklet SUV araca çarptı: 1 yaralı

Samsun’da motosiklet SUV araca çarptı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’da motosikletin SUV araca arkadan çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Samsun'da motosikletin SUV araca arkadan çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. idaresindeki 55 AAL 20 plakalı SUV araca, aynı istikamette seyir halinde olan Kaan Y. yönetimindeki 34 NNY 308 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Kaan Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada SUV araçta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Önce sevgilisini sonra olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi öldürmüştü! Katliamın nedeni akılalmaz

Sevgilisi ve 2 kişiyi öldürmüştü! Katliamın nedeni akılalmaz
Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı

Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye'de bugün yeni uygulama başladı