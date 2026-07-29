Samsun’da motosiklet SUV araca çarptı: 1 yaralı

Samsun'da motosikletin SUV araca arkadan çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. idaresindeki 55 AAL 20 plakalı SUV araca, aynı istikamette seyir halinde olan Kaan Y. yönetimindeki 34 NNY 308 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Kaan Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada SUV araçta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı