Samsun'da Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, fren yaparken kayarak devrilen motosikletin sürücüsü Buse Gümüş yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Samsun'da motosikletin mucurlu yolda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kadın sürücü yaralanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi 1563. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buse Gümüş (29) idaresindeki 55 ASN 260 plakalı motosiklet, karşı yoldan gelen araca çarpmamak için fren yapınca mucurlu yolda kayarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Gümüş, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
