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Samsun'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki sürücü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü de yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Demir (23) idaresindeki 55 AKU 459 plakalı motosiklet ile Raif Orçun Yücesan (23) yönetimindeki 55 ALK 619 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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