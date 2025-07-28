Samsun'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Samsun'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı ve polis inceleme başlattı.

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralanırken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Aydın idaresindeki 55 APC 182 plakalı motosiklet ile seyir ederken kayarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Aydın ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir aracın arka kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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