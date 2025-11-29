Samsun'da Motosiklet Kazalarında Dramatiik Artış

Samsun'da motosiklet kullanımındaki hızlı artış, trafik istatistiklerine de ağır şekilde yansıdı. Şehirde 2025 yılında polis sorumluluk bölgesinde 5'i ölümlü, 2 bin 360'ı yaralanmalı olmak üzere toplam 2 bin 798 motosiklet kazası meydana geldi. Trafikteki araçların yalnızca yüzde 17,7'sini motosikletler oluşturmasına rağmen, yaralanmalı ve ölümlü kazaların yarısından fazlasının motosikletlerle yaşanması dikkat çekti.

Samsun'da son 5 yılda trafikteki motosikletli sayısı yüzde 134 oranında attı. Bu artış kazalara da doğrudan yansıdı. Şehirde özellikle son beş yılda motosiklet sayısının hızlı yükselmesi, kaza oranlarını dikkat çekici seviyelere taşıdı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser İdris Tonoğlu, motosiklet kazalarındaki artışın nedenlerini, istatistikleri ve sürücülere yönelik uyarıları anlattı.

"Samsun'da bu yıl kazaların yüzde 51'ini motosiklet cinsi araçlar oluşturdu"

Samsun'da 2025 yılında 5 ölümlü, 2 bin 360 yaralanmalı ve 433 maddi hasarlı olmak üzere 2 bin 798 kaza meydana geldiğini belirten Komiser İdris Tonoğlu, "İstatistik verileri incelendiğinde motosiklet kazalarında maddi hasarla sonuçlanan kaza sayısı yüzde 15'ine tekabül etmektedir. Motosiklet sürücüsü, yolcusu ve yayalar kırılgan yol kullanıcıları olduğundan kazaya karıştıklarında kazaların yaralanma veya ölümle sonuçlanma oranı yüksektir. 2025 yılı meydana gelen yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının yüzde 51'ini motosiklet cinsi araçlar oluşturmaktadır. 2025 yılı araç tescil sayıları incelendiğinde motosiklet cinsi araçların toplam araçlara oranı yüzde 17,7 iken, kazaların yüzde 51'ine karışmaları dikkat çeken bir durumdur" dedi.

"Kazaların yüzde 39'luk kısmı hızdan"

Samsun'da hızdan dolayı trafik kazalarının ön plana çıktığını belirten Komiser İdris Tonoğu, "Bunun birlikte, sağa sola dönüş manevrası, şerit izleme-değiştirme ile kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak ihlalleri kazaya sebebiyet veren başlıca etkenlerdir. Ancak koruyucu ekipman eksikliği, meydana gelen kaza sonrası olası can kaybı ve yaralanmaları artırıyor. İlimiz genelinde geçen seneye göre koruyucu tertibat kullanımı açısından vatandaşlarımızın daha bilinçli ve duyarlı olduğu görülmektedir. Motosikletlerin karıştığı kazalar incelendiğinde yüzde 39'luk kısmı hız, yüzde 31 doğrultu–şerit izleme ve değiştirme, yüzde 26'lık kısmı kavşaklarda geçiş önceliğine uymamaktan kaynaklı yaşandığı tespit edilmiştir" diye konuştu.

Motosiklet sayısı 93 bin 524

Son beş yıllık istatistiki verilere bakıldığında Samsun geneli toplam araç sayısının yüzde 38 oranında arttığını belirten Komiser Tonoğlu, "Motosiklet cinsi araçların yüzde 134 oranında arttığı görülmektedir. 2025 yılı araç tescil sayıları incelendiğinde motosiklet cinsi araçların toplam araç içindeki oranı yüzde 17,7 olarak görülmektedir. Samsun geneli toplam araç sayısı 529 bin 546 iken, motosiklet sayısı 93 bin 524'tür. Bir önceki yıla göre toplam araç artış oranı yüzde 8 iken, bu araçların içinde motosiklet cinsi araçların artış oranı yüzde 19'dur" şeklinde konuştu.

En çok kazaların görüldüğü yerler

Motosiklet kazalarının büyük bir kısmı il merkezinde olduğunu belirten Tonoğlu, "İl merkezinden sonra kazalar Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile birlikte şehirler arası yollarda olmaktadır. Kazalar yer bakımından incelendiğinde her yerde homojen olarak dağılım göstermektedir. Özellikle ana arterler ile trafik yoğunluğunun olduğu güzergahlar üzerinde meydana gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Komiserden altın tavsiyeler

Yeni yönetmelikle koruyucu ekipman zorunluluğunun genişletildiğini hatırlatan Tonoğlu, "Yakın zaman içinde motosiklet koruyucu ekipmanları ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğinde; motosiklet kullanıcılarına kask, gözlük ve eldiven takma zorunluluğu, yolcularına kask ve eldiven takma zorunluluğu var. Trafik kurallarına özen göstermelerini, araçların sağından solundan geçmemelerini, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymalarını, kavşaklarda geçiş önceliğini göz önünde bulundurarak hızlarını azaltmak konusuna daha fazla önem vermelerini, koruyucu ekipman kullanmak konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kask cezaları

Samsun'da 2024 yılı kask cezası sayısı ile 2025 yılı kask ceza sayısı oranı incelendiğinde yüzde 5 oranında azalma görüldü. Kask takmamada 2024 yılı ceza sayısı 17 bin 308 iken, 2025 yılında bu ceza sayısı 16 bin 497 olarak kaydedildi. Ayrıca Samsun'daki motosiklet kazalarının oluş şekilleri incelendiğinde yüzde 41 yandan çarpma (bir ölümlü kaza), yüzde 29 devrilme–savrulma (iki ölümlü kaza), yüzde 11 arkadan çarpma ve yüzde 7 yayaya çarpma (iki ölümlü kaza) şeklinde gerçekleşti. - SAMSUN