Haberler

Samsun'da kazalar kameralarda

Güncelleme:
Samsun'da kasım ayında motosiklet kazalarında artış yaşandı. KGYS kameralarına yansıyan görüntülerde, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle meydana gelen kazalarda motosiklet sürücüleri ağır yaralandı. Yetkililer, sürücü ve yayalara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Samsun'da kasım ayında da motosiklet kazaları artış gösterdi. Motosiklet sürücülerin ağır yaralandığı, havada takla attığı kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kentin çeşitli ilçelerinde yaşanan kazalar, sürücü ve yayaların kurallara uymaması ile dikkatsizliğin neden olduğu riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Motosiklet sürücülerin ağır yaralandığı, havada takla attığı kazalar KGYS kameralarına saniye saniye yansırken, İlkadım, Atakum ve çevre bölgelerdeki kazaların büyük çoğunluğunun hız, ışık ve şerit ihlallerinden kaynaklandığı görüldü.

Canik ilçesi Meskenler Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kavşağa kontrolsüz giren bir motosiklet sürücüne hafif ticari araç çarptı. Motosiklet sürücü havada taklalar atarak ağır yaralandı. O anlar KGYS tarafında anbean kaydedildi.

İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Cumhuriyet Meydanı Dış Kavşağı'nda meydana gelen kazada ise Y.Y. (68) yönetimindeki 55 SF 646 plakalı hafif ticari araç, yolun sağında yolcu indirdikten sonra sol şeride geçmek istedi. Bu sırada Atakum yönüne giden K.Y.D. (22) idaresindeki 55 APD 646 plakalı motosiklet araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İlkadım ilçesi Batıpark mevkisinde meydana gelen kazada ise kavşağa girmek isteyen motosikletli ile hafif ticari araç çarpıştı. Motosiklet sürücü yola savrularak yaralandı.

Atakum ilçesi Türkiş Tramvay İstasyonu mevkisinde meydana gelen kazada, sarı ışıkta geçen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsüne çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Yeşilyurt Kavşağı'nda yaşanan kazada ise Cumhuriyet Meydanı yönüne seyir halinde olan mikser sürücüsü önünden bulunan otomobili fark etmeyerek metrelerce sürükledi.

KGYS kameralarının kaydettiği bir diğer görüntüde ise şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan araçların kazaları yer aldı. Yetkililer, sürücü ve yayalara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
