Samsun'da Meyve Suyu Kutularında 648 Adet Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, meyve suyu kutuları içerisine gizlenmiş 648 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde iki farklı adrese yönelik operasyon düzenledi. N.Y. (38) ve B.K.(20) isimli şüphelilerin yapılan üst ve ikamet aramalarında meyve suyu kutuları içine gizlenmiş 648 adet ecstasy hap ile 7,85 gram metamfetamin ve 10 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN