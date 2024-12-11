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Samsun'da Lüks Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı

Samsun'da Lüks Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı
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Samsun'un Kavak ilçesinde, lüks bir otomobilin tıra çarparak dorsesinin altına girmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde lüks otomobilin tıra çarparak dorsesinin altına girdiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Üçhanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman T.'nin kullandığı 05 ADY 583 plakalı BMW marka lüks otomobil, Hakan K. yönetimindeki 34 MBS 002 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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