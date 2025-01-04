Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik
Erdoğan'dan çok konuşulacak "Suriye" çıkışı: Biz adım atmadık ama...
Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
Bahçeli, Ferdi Tayfur'a böyle veda etti
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren eylem nedeniyle öldürüldü

Samsun'daki 'Laf atma' cinayetinin zanlısı tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın zanlısı tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan kavgada, Özcan Karatepe'yi bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki Efe D. tutuklandı.

CEBİNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAKLA YARALADI

Olay, Hacınabi Mahallesi Emirefendi Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Efe D. (20), motosikletle seyir halinde olan Özcan Kocatepe (21) ve kardeşi Hasan Kocatepe'nin yanında bulunan iki kadına laf attı. Bunun üzerine motosikletten inen Özcan Kocatepe ile Efe D. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Efe D., cebinden çıkardığı bıçakla Özcan Kocatepe'yi bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Göğsüne ve karın boşluğuna aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özcan Kocatepe, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin 2,50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen Efe D. hakimlikçe tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'daki 'Laf atma' cinayetinin zanlısı tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İstanbul'daki tramvaylar için dikkat çeken Ferdi Tayfur kararı
img

Diğer partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
img

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yediği yemeği değerlendirdi
Vedat Milor'dan dikkat çeken Kent Lokantası yorumu
Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi
Cimbom, Göztepe'yi de devirdi
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma

Son Dakika Haberleri

Galatasaray Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Göztepe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Göztepe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Arsenal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Samsunspor Trabzonspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? CANLI maç izle! (GALATASARAY GÖZTEPE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Ocak günün maçları nereden izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY GÖZTEPE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bournemouth Everton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bournemouth Everton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Manchester City West Ham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester City West Ham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Crystal Palace Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Crystal Palace Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.