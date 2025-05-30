Samsun'da Kurban Bayramı İçin 7 Bin 243 Trafik Personeli Görevlendirildi

Samsun'da Kurban Bayramı İçin 7 Bin 243 Trafik Personeli Görevlendirildi
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Samsun Valiliği, Kurban Bayramı sırasında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 4 bin 824 emniyet ve 2 bin 419 jandarma personelinin görev alacağını açıkladı. Alınan tedbirlerle bayramın huzur ve güven içinde geçmesi hedefleniyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği tarafından Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 4 bin 824 emniyet, 2 bin 419 jandarma olmak üzere toplam 7 bin 243 trafik personeli görevlendirildi.

Kurban Bayramı tatili süresince, özellikle şehirlerarası ulaşımda yoğunluk yaşanabileceği değerlendiriliyor. Samsun Valiliği alınan tedbirler için yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın Samsun'umuzda huzur ve güven içerisinde geçirilmesi, trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve yaşanabilecek kazalar en aza indirilerek maddi ve manevi kayıpların önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerimizce bayram tatili süresince yürütülecek trafik tedbirleri planlanmıştır. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında trafik birimlerine genel hizmet personelinden takviye yapılarak günlük ortalama 239 trafik ve 163 genel hizmet personeli olmak üzere toplam 402 personel, tedbir süresi boyunca ise toplamda 4 bin 824 personel ile trafik tedbirleri uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 05-09 Haziran tarihleri arasında trafik birimlerine genel hizmet personelinden takviye yapılarak günlük ortalama 73 trafik ve 336 genel hizmet personeli olmak üzere toplam 409 personel, tedbir süresi boyunca ise toplamda 2.419 personel ile trafik tedbirleri uygulanacaktır" ifadelerinin yer aldığı açıklamada ayrıca şunlar yer aldı:

"Sevdiklerimize sağlıkla kavuşacağımız mutlu bir bayram geçirmek için lütfen; trafik kurallarına uyalım, hız limitlerini aşmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım. Bu bayram, sevdiklerimize sağlıkla kavuşmanın mutluluğunu, güvenli bir şekilde yaşayalım. Unutmayın, trafik kurallarına uymak, sağlık ve mutluluğun anahtarıdır." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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