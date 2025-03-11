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Samsun'da vahşet: Maaşını çekmeye giden yaşlı adamı öldürüp babasının evinin bodrumunda sakladı

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Samsun'un Canik ilçesinde 14 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki Emin Yarar, 69 yaşındaki Alzheimer hastası Sebahattin Coşar'ı bıçaklayarak öldürdü ve cansız bedenini 4 gün boyunca babasının evinin bodrumunda sakladı.

Samsun'da 14 suç kaydı bulunan şahıs, maaşını çekmek için evinden ayrılan 6 çocuk babası yaşlı adamı bıçaklayarak öldürdü, 4 gün boyunca babasının evinin bodrumunda sakladı. Korkunç olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Sebahattin Coşar (69), 6 Mart günü yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrıldı. Aynı zamanda Alzheimer hastası olduğunu öğrenilen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı. Sebahattin Coşar'ın kızı Aysun Karaca dün akşam polise babasının kayıp olduğuna dair başvuruda bulundu. Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adamın, 'uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 14 suç kaydı bulunan Emin Yarar (23) tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Kısa sürede yakalanan Emin Yarar gözaltına alındı. Zanlı, suçunu itiraf etti ve olayda kullanılan bıçak attığı yerde ele geçirildi.

Samsun'da vahşet: Maaşını çekmeye giden yaşlı adamı öldürüp babasının evinin bodrumunda sakladı

Samsun'da vahşet: Maaşını çekmeye giden yaşlı adamı öldürüp babasının evinin bodrumunda sakladı

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yaşlı adamın cansız bedeni ise Emin Yarar'ın babasına ait evin bodrumunda kanlar içinde bulundu. Boğazından bıçaklandığı tespit edilen Sebahattin Coşar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Öldürülen yaşlı adamın Emin Yarar'ın eski eşinin akrabası olduğu öğrenildi. Babasının cesedinin bulunduğu yere gelerek katile beddua eden kızı Ayfer Kırkağaç, katilin daha önce de kendilerini öldüreceğini söylediğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da vahşet: Maaşını çekmeye giden yaşlı adamı öldürüp babasının evinin bodrumunda sakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Kısasa kısas adalettir. Gerisi adaletin çöplüğe dönmesidir.

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