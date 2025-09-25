Samsun'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazası

Samsun'un Terme ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca ve market duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Fenk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 52 AGG 818 plakalı otomobil, ilk olarak cadde üzerinde park halindeki 2 araca çarptı, sonrasında ise market duvarına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, kaldırımdan yaya geçmemesi olması muhtemele büyük bir kazanın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN