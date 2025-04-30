Samsun'da Kayıp Engelli Adam İçin Seferberlik

SAMSUN (İHA) – Samsun'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki engelli adamı bulmak için kardeşi ve akrabaları seferber oldu.

Muhammet Ali Gönültaş adlı engelli vatandaş, 3 gün önce hastaneye gitti ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Durumu polis ve jandarmaya bildiren akrabaları, Gönültaş için kayıp başvurusunda bulundu. Sosyal medyadan da kayıp paylaşımları yapan akrabaları kendilerine gelen ihbarları da değerlendirip, Gönültaş'ın görüldüğü yerlerde kendisine ulaşmaya çalışıyor.

3 gündür ağabeylerinden haber alamadıklarını ifade eden Kerim Gönültaş, "Ağabeyim kayboldu. Kısa zamanda ağabeyimin bulunmasını istiyorum. Çünkü hem rahatsız hem de durumu sıkıntılı. O nedenle görenlerin, duyanların bildirmesini istiyoruz. 3 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Saathanede görüldüğü yönünde bizlere bilgi geldi. İlyasköy ve Toptepe Mahallelerinde görünmüş. Buralara kendim gidip, araştırdım ama ulaşamadım. Güvenlik güçlerine de durumu ilettik. Ağabeyimin sağlığında da endişe ediyorum. Kısa sürede bulunmasını istiyorum" dedi.

Gönültaş'ın akrabası Hayri Yararbaş ise, "Muhammet Ali Gönültaş adlı akrabam kayboldu. İlkadım Yaşar Doğu Mahallesinden hastaneye gelmişti, ondan sonra kayboldu. Yeğenimin yüzde 80 engelli raporu var. Kısa süre önce Saathane Meydanı'nda görülmüş. Yanında kısa boylu biriyle geziyormuş. Kendisini telefon kullanmıyor. Polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulunduk. 3 gün oldu kendisinden haber alamıyoruz. Biran önce engelli yeğenimin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Saathane Meydanı'nda Gönültaş'ı gördüğünü belirten bir görgü tanığı ise, aranan adamı gördüğünü ve yanında başka bir adamla gezdiğini söyledi. Her yerde engelli olan Muhammet Ali Gönültaş'ı arayan akrabaları, Gönültaş'ın son görüldüğü yerde bulunan vatandaşlara ağabeylerinin fotoğrafını gösterip bir iz bulmaya çalışıyor. - SAMSUN