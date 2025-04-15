Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı

Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıs tutuklandı
Kabine toplantısı başladı! Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede

Binlerce kişinin heyecanla beklediği zirve başladı! Gözler Erdoğan'da
Özel'den Bahçeli'nin 'İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin İmamoğlu çağrısına Özel'den çarpıcı yanıt
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı

Samsun'da Kavga Sırasında Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da Kavga Sırasında Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, kavga esnasında tabancayla havaya ateş açtı. Olayın ardından kaçan kişi, emniyet tarafından gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildi.

Samsun'da kavga sırasında silahla havaya ateş açan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.Ö., kavga sırasında tabancayla havaya ateş açıp kaçtı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ö. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.