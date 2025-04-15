Samsun'da Kavga Sırasında Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da kavga sırasında silahla havaya ateş açan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.Ö., kavga sırasında tabancayla havaya ateş açıp kaçtı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ö. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN